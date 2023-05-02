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Гришин Василий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гришин
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
10 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
1903. Гришин Василий Федорович, 51 г., Смоленск. г., Рославльск. у., д. Петрово. Н. С. 4 уч. Бежицк. у. Брянск. г. Ст. 16, 143, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 10/Ѵ—26.

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