Штырхунов Исаак Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Штырхунов
- Имя
- Исаак
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 24 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8327. ШТЫРХУНОВ, ИСААК ПАВЛОВИЧ, 23 л. Гр. Мглинск. у. и в., д. Цинки; - Н. С. Мглинск. у. Конокрадство, лиш. св. 9 м. Исп. 24 июля 919.
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