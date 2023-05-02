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Штырхунов Исаак Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Штырхунов
Имя
Исаак
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
24 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
8327. ШТЫРХУНОВ, ИСААК ПАВЛОВИЧ, 23 л. Гр. Мглинск. у. и в., д. Цинки; - Н. С. Мглинск. у. Конокрадство, лиш. св. 9 м. Исп. 24 июля 919.

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