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Гиренко Филипп Елисеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гиренко
Имя
Филипп
Отчество
Елисеев
Дата исполнения приговора
17 март 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 96
Источник
Скан
Оригинальная запись
48435. ГИРЕНКО, ФИЛИППЪ ЕЛИСЕЕВЪ, 56 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Кобелякск. у., Бѣликск. в., д. Федоровки; — Полтавск. О. С., 26 Февр. 911, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2⅓ г. Исп. 17 Марта 911. 906 85454 2 ч. 1655 У, | 93 96559 1659¹ У. 902 62331 1655 У. | 91 118396 169 М. 98 87109 1655 У. | 90 19301 169 М.

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