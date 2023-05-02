Кононов Иван Кононов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кононов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Кононов
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 147573. КОНОНОВЪ, ИВАНЪ КОНОновъ. Сс.-посел. Минусинск. у., Комск. в., с. Сасима, 45 л., рд. Старорусск. у., Белебеевск. в., въ д. Юшковѣ; — Томск. О. С., 134, 135, 148 и 3 ч. 1655 У. и 438 У. о сс., времен. раб. на зав. 1 г. Исп. 20 Окт. 909. | 99 96462 1654 У. | 92 91319 170 М. | 96 89505 1647 У. | 91 5148 170 М. | 95 94333 1647 У.
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