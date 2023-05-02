Малярский Осип Валентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малярский
- Имя
- Осип
- Отчество
- Валентьев
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 42775. МАЛЯРСКІЙ, ОСИПЪ ВАЛЕНТЬевъ. Мщ. г. Варшавы, 23 л.; — Варшав. О. С., 134, 135, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., по сов. съ приг. сего С. Отъ 6 Нояб. 906 г., арест. отд. 1½ г. Исп. 15 Марта 907. | 904 43246 1655 У. | 902 5313 1647 У. | 903 33776 1655 У. | 900 27518 170¹ М.
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