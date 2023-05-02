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Баер Михаил

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баер
Имя
Михаил
Дата исполнения приговора
12 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
45046. БАЕРЪ, МИХАИЛЪ (внѣбр.). Мщ. г. Люблина, 15 л., рд. въ г. Варшавѣ; — Варшав. О. С., 13, 137 и 1647 У., подъ отвѣтств. надз. матери. Исп. 12 Мая 905.

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