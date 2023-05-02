Золотарев Петр Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Золотарев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 27 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 143
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4987. ЗОЛОТАРЕВ ПЕТР ЕФИМОВИЧ, 26 л., Бирск. у., Казанчинск. в., п. Евгеньевского. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. ст. 106 ч. 1 и 143, лиш. св. 2 г. Исп. 27 сентября 923.
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