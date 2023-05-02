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Бармотина Елена Ионова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бармотина
Имя
Елена
Отчество
Ионова
Дата исполнения приговора
17 февраль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 28
Источник
Скан
Оригинальная запись
129886. БАРМОТИНА, ЕЛЕНА ІОНОВА. К. Сердобск. у., Шрескинск. в., с. Кромщина, 28 л.; — М. С. Петровск. Мир. отд. Дагестанск. обл., 169 и 7 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 17 Февр. 909.

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