Бармотина Елена Ионова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бармотина
- Имя
- Елена
- Отчество
- Ионова
- Дата исполнения приговора
- 17 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129886. БАРМОТИНА, ЕЛЕНА ІОНОВА. К. Сердобск. у., Шрескинск. в., с. Кромщина, 28 л.; — М. С. Петровск. Мир. отд. Дагестанск. обл., 169 и 7 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 17 Февр. 909.
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