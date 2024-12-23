Саянкин Петр Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Саянкин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 451
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 92960. САЯНКИНЪ, ПЕТРЪ ФЕДОРОВЪ (онъ же Хованскій). К. Вышневолоцк. у., Дирнск. в., с. Коломны, 36 л., рд. въ г. СПБ.; — Г. С. г. Вышняго Волочка, 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 4 Іюня 908. | 906 23471 49 М. | 903 101306 49 М. | 905 91608 50 М. | 903 73345 49 М. | 905 27018 49 М. | 903 66165 50 М. | 904 53791 49 М. | 901 37519 49 М. | 901 26892 49 М. | 98 72827 170 М. | 904 8378 49 М. | 97 72620 170¹ М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.