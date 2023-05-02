Дугин Иван Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДугин Иван Тимофеев

Дугин Иван Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дугин
Имя
Иван
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
12 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
Источник
Скан
Оригинальная запись
46595. ДУГИНЪ, ИВАНЪ ТИМОФЕЕВЪ. К. Льгов. у., Бобринск. ц., с. Цуканова, 33 л.; — Новочеркасск. С. П., 134, 135, 556 и 559 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 12 Апр. 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close