Смольников Семен Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смольников
- Имя
- Семен
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 26 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28961. СМОЛЬНИКОВ, СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ, 28 л. Гр. Сольвычегодск. у., Ляховск. в., д. Беляевской 2-ой; — Р. Т. г. Северо-Двинска. Превыш. власти, лиш. св. 5 л., по амн. нак. зам. лиш. пр. 5 л. Исп. 26 февр. 920.
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