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Ятуз Эдуард Августович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ятуз
Имя
Эдуард
Отчество
Августович
Дата исполнения приговора
05 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 378
Источник
Скан
Оригинальная запись
12532. ЯТУЗ, ЭДУАРД АВГУСТОВИЧ, 17 л. Гр. Везенбергск. у., Оршанск. в., д. Эттель; — Н. С. 2 отд. Невск. р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 5 марта 920.

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