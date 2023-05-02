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Тажибаев Куангали

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тажибаев
Имя
Куангали
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 338
Источник
Скан
Оригинальная запись
12502. Тажибаев Куангали, 40 л., Астраханск. г., Красноярск. р., с. Каракудукок. Н. С. Зацаревск. р., Астраханск. г. Ст. ст. 16, 180 п. "в", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 2 окт. 926.

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