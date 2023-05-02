Беневский Иван Иосифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беневский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иосифов
- Дата исполнения приговора
- 03 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35723. БЕНЕВСКІЙ, ИВАНЪ ІОСИФОВЪ (имен. себя дворян. Вилен. г., каз. Троицк. ст., Терск. обл. Степанъ Ивановъ Рѣдькинъ, мщ. Роменск. у. Иванъ Степановъ Броштейнъ, мщ. с. Коровенцы, г. Роменъ у. Иванъ Никитинъ Шкробатъ и Яковъ Ивановъ Яковенковъ), 29 л.; — Ташкентск. О. С., 134, 135, 152, 951, 952 и 2 ч. 1455 У., каторж. раб. 38 л., по наказ. это поглощено приг. Туркестан. Воен. О. С., коимъ присужд. въ каторж. раб. на 15 л. Исп. 3 Янв. 909.
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