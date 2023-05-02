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Беневский Иван Иосифов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беневский
Имя
Иван
Отчество
Иосифов
Дата исполнения приговора
03 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
35723. БЕНЕВСКІЙ, ИВАНЪ ІОСИФОВЪ (имен. себя дворян. Вилен. г., каз. Троицк. ст., Терск. обл. Степанъ Ивановъ Рѣдькинъ, мщ. Роменск. у. Иванъ Степановъ Броштейнъ, мщ. с. Коровенцы, г. Роменъ у. Иванъ Никитинъ Шкробатъ и Яковъ Ивановъ Яковенковъ), 29 л.; — Ташкентск. О. С., 134, 135, 152, 951, 952 и 2 ч. 1455 У., каторж. раб. 38 л., по наказ. это поглощено приг. Туркестан. Воен. О. С., коимъ присужд. въ каторж. раб. на 15 л. Исп. 3 Янв. 909.

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