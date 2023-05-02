Григорьев Павел
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Григорьев
- Имя
- Павел
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 84
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81616. ГРИГОРЬЕВЪ, ПАВЕЛЪ, (безъ фам.), 21 г. Лиш. ос. пр. изъ к. Ржевск. у., в. и д. Лаптева; — Тверск. О. С., 25 Янв. 911, 152, 1641 и 1654 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 24 Янв. 911 г. (1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г.), арест. отд. 4 г. Исп. 23 Мая 911. | 909 5445 170¹ М. | 907 24084 169 М. | 908 69 494 1480 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.