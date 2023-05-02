Сейфетдинов Садретдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сейфетдинов
- Имя
- Садретдин
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 312
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87338. СЕЙФЕТДИНОВЪ, САДРЕТДИНЪ, 22 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Васильск. у., Татарско-Маклаковск. в., д. Маклакова, рд. въ г. Нижнемъ-Новгородѣ; — Нижегород. О. С., 21 Мая 911, 114 и 1 ч. 1655 У., тюр. 6 м. Исп. 24 Іюня 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 27315. | 909 30282 169 М. | 905 7836 1642 У. | 907 7348 169 М. | 903 90781 169 М. | 906 58513 169 М. | 99 77081 169 М.
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