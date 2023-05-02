Лях Григорий Федотович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лях
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Федотович
- Дата исполнения приговора
- 01 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 239
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8449. ЛЯХ ГРИГОРИЙ ФЕДОТОВИЧ, 22 л., Рд. га г. Лодзи. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. ст. 16 ч. 3, 95, 180 п. «ж», 180 л. «з», лиш. св. 6 л. 8 м. Исп. 1 апр. 923.
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