Лях Григорий Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛях Григорий Федотович

Лях Григорий Федотович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лях
Имя
Григорий
Отчество
Федотович
Дата исполнения приговора
01 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8449. ЛЯХ ГРИГОРИЙ ФЕДОТОВИЧ, 22 л., Рд. га г. Лодзи. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. ст. 16 ч. 3, 95, 180 п. «ж», 180 л. «з», лиш. св. 6 л. 8 м. Исп. 1 апр. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.