Бикбулатов Насыбулла Гатауллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бикбулатов
- Имя
- Насыбулла
- Отчество
- Гатауллов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45227. БИКБУЛАТОВЪ, НАСЫБУЛЛА ГАтаулловъ. К. Ставропольск. у., Помряскинск. в., д. Урайкиной, 20 л.; — Симбир. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1484 У., тюр. 4 м. Исп. 27 Мая 905.
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