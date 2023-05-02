Рыбцева Евдокия Степановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рыбцева
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Степановна
- Дата исполнения приговора
- 30 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28345. РЫБЦЕВА, ЕВДОКИЯ СТЕПАНОВНА, 20 л. Гр. Олонецк. у., Коткозерск. в., д. Гошкилы; — Н. С. 1 уч. Олонецк. у. Убийство, лиш. св. 2 г., с зач. 1 м. и 8 д. пр. з. в т. ч. 1 г. условно. Исп. 30 авг. 920.
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