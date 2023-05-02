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Юзиковский Александр Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юзиковский
Имя
Александр
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
25 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
8433. ЮЗИКОВСКИЙ, АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ, 19 л. Гр. Новоминск. у., гм. и д. Уковец; - Н. С. Донск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 25 июля 919.

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