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Стукова Евдокия Романовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Стукова
Имя
Евдокия
Отчество
Романовна
Дата исполнения приговора
23 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
29260. СТУКОВА, ЕВДОКИЯ РОМАНОВНА. Гр. Мамадышск. к., Тр.-Секинесск. в., с. Вершины; — Н. С. 7 уч. Мамадышск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Осужд. 23 июня 920.

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