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Забродин Иван Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Забродин
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
20 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 136
Источник
Скан
Оригинальная запись
4732. ЗАБРОДИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 34 л., б. Симбирск. у., Шагаевск. в., с. Прислонихи. б. Симбирск. Губсуд. Ст. 144, лиш. св. 3 г. Исп. 20 апр. 923.

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