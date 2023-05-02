Кривопалов Петр Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кривопалов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 133
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25442. КРИВОПАЛОВ, ПЕТР СЕМЕНОВИЧ, 33 л. Гр. Бузулукск. у., Герасимовск. в., с. Корнеевки; — П. С. Карбата при военкомате г. Кокчетавска. Растрата, лиш. св. 9 м. Исп. 17 июня 920.
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