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Додов Александр Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Додов
Имя
Александр
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
05 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
3985. ДОДОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 18 л., г. Майкопа. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 95 и пор. пр. 2 г. Исп. 5 июля 923.

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