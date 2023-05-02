Максимов Григорий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Максимов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 18 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8571. МАКСИМОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 37 л., Малмыжск. у., Вихаревск. в., д. Денисова. Н. С. 5 уч. Малмыжск. у. Ст. ст. 144, 151, лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 18 марта 923.
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