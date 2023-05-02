Ядрихинский Николай Акимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ядрихинский
- Имя
- Николай
- Отчество
- Акимович
- Дата исполнения приговора
- 12 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 375
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12440. ЯДРИХИНСКИЙ, НИКОЛАЙ АКИМОВИЧ, 38 л. Гр. Велико-Устюгск. у., Удимск. в., сл. Шошиной; — Н. С. 5 уч. Велико-Устюгск. у. Несдача оружия, лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр до 4 м. Исп. 12 февр. 920.
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