Красиков Семен Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Красиков
- Имя
- Семен
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 02 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 198
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6957. КРАСИКОВ СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л., Алексеевск. у., Иловск. в.„ с. Ильинки, Н. С. 6 уч. Ейск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 2 февр. 923.
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