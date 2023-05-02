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Красиков Семен Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Красиков
Имя
Семен
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
02 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
6957. КРАСИКОВ СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л., Алексеевск. у., Иловск. в.„ с. Ильинки, Н. С. 6 уч. Ейск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 2 февр. 923.

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