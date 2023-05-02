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Губенский Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Губенский
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
25 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
3537. ГУБЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 21 г., Вельск. у., Никифоровск. в., д. Есяковской. Н. С. 4 уч. Вельск. у. Ст. 149 ч. 2. лиш. св. 2 г. 6 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 25 июля 923.

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