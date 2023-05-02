Губенский Александр Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Губенский
- Имя
- Александр
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 25 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3537. ГУБЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 21 г., Вельск. у., Никифоровск. в., д. Есяковской. Н. С. 4 уч. Вельск. у. Ст. 149 ч. 2. лиш. св. 2 г. 6 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 25 июля 923.
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