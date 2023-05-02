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Катулкин Иван Титович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Катулкин
Имя
Иван
Отчество
Титович
Дата исполнения приговора
28 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
4455. КАТУЛКИН ИВАН ТИТОВИЧ, 22 л., Малоархангельск. у., Коляевск. в., с. Алексеевки. Орловск. Губсуд. Ст. ст. 95, 180 п. «в», лиш. св. 2 г. 8 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 28/ѴІ—24.

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