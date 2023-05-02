Курбанов Достмурад
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Курбанов
- Имя
- Достмурад
- Дата исполнения приговора
- 20 февраль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 269
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87665. КУРБАНОВЪ, ДОСТМУРАДЪ. Сельск. обыв. кишл. Андара, Магіано-Фарабск. в., Самаркандск. у., 24 л.; — Самаркандск. О. С., 1 п. 2 ч. 133, 4 п. 134, 135 и 3 ч. 309 У., по слож. наказ. по приг., напеч. въ 906 г. № 29453, каторж. раб. 11 л. и 9 м. Исп. 20 Февр. 908.
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