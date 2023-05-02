Кульба Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКульба Иван Григорьевич

Кульба Иван Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кульба
Имя
Иван
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
7575. КУЛЬБА ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 42 л., Владимирск. у., с. Микуличи. В. Т. Западн. фр. Ст. ст. 113 ч. 1, 186, лиш. св. 1 г. 1 м. 13 д. Исп. 28 дек. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.