— Гавриил Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- —
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 20 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144314. ГАВРИЛОВЪ, ГАВРІИЛЪ (безъ фам.). К. Бѣльск. у., Верховье-Малышкинск. в., д. Переводицы, 21 г.; Смолен. О. С., 114, 152, 1641, 9 и 1654 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 11 Дек. 908 г. (9 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1½ г.), арест. отд. 3½ г. Исп. 20 Іюля 909. | 907 39198 170 М. | 904 85000 170 М.
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