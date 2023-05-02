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Буцак Иван Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буцак
Имя
Иван
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
130489. БУЦАКЪ, ИВАНЪ ГРИГОРЬевъ. Мщ. пос. и гм. Раціонжъ, Плоцк. у., 25 л.; — М. С. 1 уч. г. Влоцлавска 22 Сент. 909, 2 п. 175 М., тюр. 6 м. Исп. 22 Сент. 909. | 909 3074 169 М. | 903 68504 225 У.

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