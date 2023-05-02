Буцак Иван Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буцак
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130489. БУЦАКЪ, ИВАНЪ ГРИГОРЬевъ. Мщ. пос. и гм. Раціонжъ, Плоцк. у., 25 л.; — М. С. 1 уч. г. Влоцлавска 22 Сент. 909, 2 п. 175 М., тюр. 6 м. Исп. 22 Сент. 909. | 909 3074 169 М. | 903 68504 225 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.