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Брызгалов Александр Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брызгалов
Имя
Александр
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
29 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
852. Брызгалов Александр Павлович, 22 л., Каменск. окр. д. Панкрушихи. Сибирск. Крайсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 3 г. 4 м. П. в. з. с. 29/ХІ—26.

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