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Артемьев Иван Тихонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Артемьев
Имя
Иван
Отчество
Тихонович
Дата исполнения приговора
20 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
323. АРТЕМЬЕВ, ИВАН ТИХОНОВИЧ, 33 л. Гр. Свенцянск у., Заблотинск. в., д. Битюгова; — Н. С. 4 уч. г. Витебска. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 20 авг. 919.

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