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Хлебников Леонид Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хлебников
Имя
Леонид
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 436
Источник
Скан
Оригинальная запись
140819. ХЛѢБНИКОВЪ, ЛЕОНИДЪ ИВАНОВЪ. К. Бирск. у., в. и с. Андреевки, 21 г.; — Г. С. г. Бирска 3 Окт. 909, 1 п. 12 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 20 Окт. 909.

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