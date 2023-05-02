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Саулевич-Руэ Николай Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Саулевич-Руэ
Имя
Николай
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 301
Источник
Скан
Оригинальная запись
10321. САУЛЕВИЧ-РУЭ  НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ, 23 л. Рд. в Ковенск. г., Новоалександровск. у. Н. С. 1 уч. Сысольск. у. Ст. 113, лиш. св. 3 г. и пор. пр 3 г. П. в. з. с. 22/ІІ —  24. 

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