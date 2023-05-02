Дуновский Александр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дуновский
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 14 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 121
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4207. ДУНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 25 л., Виленск. г., д. Новой Виленки. Н. С. 3 уч. г. Н.-Новгорода. Ст. 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 1 г. 8 м. Исп. 14 авг. 923.
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