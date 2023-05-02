Медник Верка Зеликов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Медник
- Имя
- Верка
- Отчество
- Зеликов
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85281. МѢДНИКЪ, ВЕРКА ЗЕЛИКОВЪ, 27 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. м. Догды, Двинск. у.; — Витебск. О. С., 19 Апр. 911, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 11 Мая 911. | 908 110607 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 67244. | 903 34286 1655 У. | 99 49370 169 М. | 900 73375 170¹ М.
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