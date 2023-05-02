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Гладких Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гладких
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
17 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
1468. Гладких Василий Васильевич, 20 л., Пермск. окр., Калининск. р., д. Полюдовск. Н. С. 21 уч. Пермск. окр. Ст. 176, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 17/ХІ—26. Наст. приг. поглощен приг. того же суда, вст. в зак. силу 24/Х11—26.

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