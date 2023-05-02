Харланчев Григорий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харланчев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 22 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 318
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10998. ХАРЛАНЧЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 24 л., Тульск. губ. Одоевск. у., Ивановск. в., д. Рязанцева. Н. С. 10 уч. Сокольничск. р. г. Москвы. Ст. 189, лиш. св. 10 м. П. в. з. с. 22/ІѴ—26.
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