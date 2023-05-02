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Харланчев Григорий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Харланчев
Имя
Григорий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
22 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 318
Источник
Скан
Оригинальная запись
10998. ХАРЛАНЧЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 24 л., Тульск. губ. Одоевск. у., Ивановск. в., д. Рязанцева. Н. С. 10 уч. Сокольничск. р. г. Москвы. Ст. 189, лиш. св. 10 м. П. в. з. с. 22/ІѴ—26.

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