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Черноруцкий-Долинский Петр Евменьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черноруцкий-Долинский
Имя
Петр
Отчество
Евменьевич
Дата исполнения приговора
15 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 384
Источник
Скан
Оригинальная запись
13182. ЧЕРНОРУЦКИЙ-ДОЛИНСКИЙ ПЕТР ЕВМЕНЬЕВИЧ, 23 л., Витебск. г., г. Орши. Витебск. Губсуд Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 15/І—24.

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