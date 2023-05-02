Черноруцкий-Долинский Петр Евменьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черноруцкий-Долинский
- Имя
- Петр
- Отчество
- Евменьевич
- Дата исполнения приговора
- 15 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 384
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13182. ЧЕРНОРУЦКИЙ-ДОЛИНСКИЙ ПЕТР ЕВМЕНЬЕВИЧ, 23 л., Витебск. г., г. Орши. Витебск. Губсуд Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 15/І—24.
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