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Малышев Федор Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малышев
Имя
Федор
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
05 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
8912. Малышев Федор Егорович, 19 л., Башкирск. АССР, Стерлитамак. к., Ашкадерск. в., д. Наумовки. Башкирск. Глансуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 5 апр. 926.

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