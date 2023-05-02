Куцебьев Спиридон Евгеньевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куцебьев
- Имя
- Спиридон
- Отчество
- Евгеньевич
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7762. КУЦЕБЬЕВ СПИРИДОН ЕВГЕНЬЕВИЧ, 25 л., Могилевск. у., Старо-Быховск. в., д. Лубянки. Гомельск Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св и пор. пр. 3 г. Исп. 22 ноября 923.
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