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Красанов Николай Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Красанов
Имя
Николай
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
30 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
25383. КРАСАНОВ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 25 л. Гр. Тихвинск. у., Большедворск. в., с. Владимирова; — С. 2 сгр. п-ка Петроградск. карбряг. Должн. прест., лиш. св. 1 г. Исп. 30 июня 920.

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