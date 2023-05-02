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Маслюченко Даниил Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маслюченко
Имя
Даниил
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
08 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 157
Источник
Скан
Оригинальная запись
33535. МАСЛЮЧЕНКО, ДАНІИЛЪ АНДРЕевъ. Мщ. г. Ростова (на/Д.). 20 л., рд. въ с. Крапиловкѣ, Хабинск. в., Радомысльск. у.; — Таганрог. О. С. (въ 3 р.), 114, 140 и 2 ч. 1643 У., тюр. 4 м. Исп. 8 Апр. 905. | 903 57999 169 М. | 902 88920 169 М.

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