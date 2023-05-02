Павлов Герасим Лаврентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлов
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Лаврентьевич
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 208
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7341. ПАВЛОВ ГЕРАСИМ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 57 л., Щигровск. у., Хохловск. в., с. Алексеево. Ярославск. Губсуд. Ст. ст. 69 ч. 1, 119, лиш. св. 2 ½ г. и пор. пр. 5 л. Исп. 17 марта 923.
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