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Граматчиков Михаил Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Граматчиков
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
1780. Граматчиков Михаил Федорович, 34 л., Тагильск. окр., г. Кушвы. Н. С. 5 уч. Тагильск. окр. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 4/Х—26.

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