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Пономарев Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пономарев
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
09 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 285
Источник
Скан
Оригинальная запись
10539. Пономарев Василий Иванович, 27 л., Астраханск. г., Харабалинск. р., с. Сасыколей. Н. С. Харабалинск. р. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 9 июня 926.

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