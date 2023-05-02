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Шестакова Федора Васильева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шестакова
Имя
Федора
Отчество
Васильева
Дата исполнения приговора
04 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 281
Источник
Скан
Оригинальная запись
36896. ШЕСТАКОВА, ФЕДОРА ВАСИЛЬева. К. Тобольск. у., Байкаловск. в., д. Бобовой, 37 л., рд. т. же у., Карачинск. в., въ д. Гурбѣ; — М. С. 2 уч. Тобольск. у., 12, 1 и 6 п. 13, 1 п. 13, 2 и 5 п. 170 и 2 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 4 Марта 905.

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